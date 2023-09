Die seit Anfang August anhaltende Talfahrt der Nio-Aktie (WKN: A2N4PC) nimmt einfach kein Ende. In den letzten zwei Monaten hat der Titel des chinesischen Elektroautoherstellers fast -40% an Wert eingebüßt. Die Nio-Aktie nähert sich inzwischen bedrohlich ihrem erst im Mai aufgestellten Allzeittief. Glauben Anleger nicht mehr an die Zukunft der Automarke? Nio vorgestellt Nio ist ein 2014 gegründetes chinesisches Elektroauto-Startup mit Sitz in Shanghai. ...

