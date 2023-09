Bei DAX und Co verarbeiten die Anleger noch die letzten Notenbankentscheidungen aus der Eurozone und den USA. Meldungen der Unternehmen zur operativen Entwicklung sind derzeit noch Mangelware. Aber auch in diesem Umfeld stehen einige Small und Mid Caps im Fokus - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten?Knaus Tabbert hat vor Kurzem die Umsatzprognosen konkretisiert und die Gewinnprognosen hochgeschraubt. Was zeichnet den Wohnwagen- und Wohnmobilhersteller derzeit aus? Eine Sonderchance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...