NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für H&M auf "Neutral" mit einem Kursziel von 195 schwedischen Kronen belassen. Die Nachfrage bei den europäischen Modehändlern sei im August gestiegen, habe sich im September aber wieder abgeschwächt, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unterdessen habe der Gegenwind in puncto Rohstoffe und Frachtkosten weiter nachgelassen. Seine bevorzugten Sektorwerte sind Inditex, Puma, JD Sports und B&M./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2023 / 19:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken