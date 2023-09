Datum der Anmeldung:

21.09.2023



Aktenzeichen:

B3-100/23



Unternehmen:

Lundbeckfonden A/S, Kopenhagen/Dänemark; Erwerb einer Beteiligung an Ellab S/A, Hillerod/Dänemark von der Novo Hodings A/S Hellerup/Dänemark



Produktmärkte:

Biotechnologie, Kalibrierung für Genforschung, Monitoring-Lösungen, Pharmazie, Validierungslösungen



Bundesländer/Unternehmenssitz:

-

