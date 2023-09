NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. RWE und SSE seien die besten Versorgertitel, um auf Gas und Dekarbonisierung zu setzen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Da der Markt diesen Themen wenig Wert beimesse, biete sich bei beiden Aktien eine attraktive Einstiegsgelegenheit./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2023 / 19:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2023 / 05:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

