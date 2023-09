HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4790/ In Folge 17 geht es einsteigergerecht um Zertifikate, die Alleskönner in der Geldanlage. Gemeinsam mit Frank Weingarts, Vorstandsvorsitzender des Zertifikate Forum Austria, gehe ich die Broschüre "Z wie Zertifikate" durch. Denn: Zertifikate erfreuen sich in Österreich wie auch international zunehmender Beliebtheit. Immer mehr Anleger erkennen die Vorteile dieses vergleichsweise jungen, aber höchst innovativen Anlageinstrumentes. Zertifikate verfügen über ein klares, transparentes Leistungsprofil und bieten Ertragschancen in jeder Marktlage. Darüber hinaus ermöglichen sie Investments für jedes Risikoprofil. Die Ausgestaltung eines Zertifikates kann sehr unterschiedlich sein und erklärt ...

