Seit 2019 untersucht die HDI Berufe-Studie jährlich die Einstellung der deutschen zur Arbeit. In der aktuellen Befragung berichten bereits drei von fünf Erwerbstätigen in Deutschland über Folgen eines Mangels an Personal und Fachkräften in ihren Unternehmen. 31% nennen im diesem Zusammenhang eine steigende Arbeitsbelastung und je 14% sprechen über stockende Arbeitsabläufe und -prozesse sowie eine wachsende Bereitschaft zum Jobwechsel. 44% fühlen sich laut der Studie außerdem im Unternehmen nicht ...

