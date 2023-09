Der Vorstand der S Immo hat beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm zu starten. Das Volumen dieses Rückkaufprogrammes beläuft sich auf bis zu 736.088 Aktien, was und 1 Prozent des derzeitigen Grundkapitals entspricht. Derzeit hält die Gesellschaft 3.084.797 Stück eigene Aktien (rund 4,19 Prozent des derzeitigen Grundkapitals). Das Programm beginnt am 02.10.2023 und endet voraussichtlich am 31.12.2023, wie die S Immo mitteilt.

