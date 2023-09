In den vergangenen vier Wochen hat der Aktienkurs von Ceconomy um rund 20 Prozent nachgegeben. Viele Unsicherheiten haben das Papier zuletzt belastet. Dabei ist das Unternehmen bisher recht gut durch das volatile Umfeld gekommen. In den ersten drei Quartalen steigt der Umsatz um 2,2 Prozent auf 16,9 Millionen Euro an. Das EBIT ist von 68 Millionen ...

