Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4797/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/47 geht es um einen neuerlichen Rückfall des ATX unter seinen Jahresstartwert. Ich sehe mir EuroTeleSites aus Indexblickwinkel an und finde auch u.a. Verbund und EVN in neuen Indices. News gibt es zu AT&S, Andritz, Directors Dealings bei EuroTeleSites, Research zu Wolftank, Andritz. Abschliessend sag ich was zu Homey B und die gestrige Einladung der Addiko Bank war recht rasch ausplatziert. - Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: ...

