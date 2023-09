Los Angeles (www.fondscheck.de) - Capital Group, einer der weltweit größten und erfahrensten aktiven Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2,3 Billionen US-Dollar, feiert das 50-jährige Jubiläum der Capital Group New Perspective Strategie, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...