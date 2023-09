Wien (www.fondscheck.de) - Die niederländische Fondsgesellschaft Robeco will eine Plattform für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) aufbauen, so die Experten von "FONDS professionell".Im Zuge dessen habe das Haus mit Sitz in Rotterdam Nick King als Leiter des neuen Geschäftsbereichs angeheuert, habe das Unternehmen mitgeteilt. Er solle ab Oktober den Aufbau eines ETF-Sortiments steuern. King habe zuvor bei Fidelity International und BlackRock gearbeitet. Die Expansion in das Feld der Indexfolger sei Teil der "Strategie 2021-2025" von Robeco, heiße es in der Mitteilung. ...

