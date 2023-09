An der Wall Street will trotz der Gewinne vom Vortag keine rechte Freude aufkommen und so tendieren die führenden US-Indizes am Dienstag zunächst schwächer. Der Dow Jones signalisiert für den Start der Präsenzbörse ein Minus von rund 0,3 Prozent. Unter den Anlegern herrscht Ende September weiter die Sorge vor einer weiteren Zinserhöhung und einem länger als gedacht höherem Zinsniveau, unter dem insbesondere Technologie-Aktien leiden könnten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

