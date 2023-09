Die wieder zunehmenden Zinssorgen am Markt sorgen an der deutschen Börse auch bei den ohnehin angeschlagenen Internetaktien wieder für kräftige Kursverluste. So ist die Aktie des Online-Essenslieferdiensts Delivery Hero auf den tiefsten Stand seit Mai 2022 gefallen. Und ein Ende der Talfahrt ist nicht in Sicht. Mit dem Trading-Tipp von DER AKTIONÄR TV setzen Anleger auf weiterhin fallende Kurse.

