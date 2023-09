Wien (www.fondscheck.de) - Die digitale Impact-Investing-Plattform Inyova hat ihre Investment-Expertise mit der Neueinstellung von Stephanie Dubois zum 1. September in Frankfurt gestärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Sie sei fünf Jahre bei J.P. Morgan Asset Management in New York City als Portfoliomanagerin sowie Sustainable Investment Strategist tätig gewesen und habe zuletzt bei 17 Asset Management gearbeitet, wo sie sich um die Strategieentwicklung und Forschungsansätze für Impact Infrastructure Investments gekümmert habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...