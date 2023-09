© Foto: Moritz Frankenberg - picture alliance/dpa



Die Talfahrt der TUI-Aktie geht weiter: Das Papier des Touristikriesen durchbricht erstmals die Fünf-Euro-Marke und notiert zeitweise bei 4,95 Euro. Anleger sind pessimistisch, Analysten sehen Potenzial. Einstiegskurse?

Nachdem das Papier des Touristikkonzerns bereits am Montag mit 5,21 Euro ein neues Allzeittief erreicht hatte, verlor es am darauf folgenden Handelstag weiter an Wert und durchbrach dabei eine psychologisch wichtige Marke. Erstmals in der Unternehmensgeschichte fiel die TUI-Aktie zeitweise unter die Marke von fünf Euro.

Die Aktie der Touristikgruppe notiert am Dienstagnachmittag an der Frankfurter Börse knapp sechs Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 4,95 Euro (Stand: 26.09.2023, 12:51 Uhr).

Die schwache Kursentwicklung der TUI-Aktie ist vor allem auf die anhaltende Verunsicherung des Gesamtmarktes und möglicherweise auch auf unternehmensspezifische Herausforderungen zurückzuführen. Gerade in der Touristikbranche, die immer noch mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen hat, ist die Unsicherheit bei vielen Unternehmen groß.

Trotz der pessimistischen Stimmung der Anleger sind die Analysten aber optimistisch, was das Kursziel der Aktie angeht: Das 12-Monats-Konsensziel liegt bei 9,47 Euro. Sieben von 18 bei Bloomberg gelisteten Analysten raten derzeit sogar zum Kauf der Aktie, nur zwei zum Verkauf. Neun empfehlen, die Aktie zu halten.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion