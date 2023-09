Am Vortag hatten sich die großen deutschen Immobilien-Aktien noch vehement gegen den allgemeinen Abwärtstrend gestemmt. Das SDAX-Unternehmen Aroundtown beendete den Xetra-Handel sogar mit einem Plus von 3,7 Prozent. Doch am Dienstag finden sich Vonovia, LEG Immobilien und Co unter den größten Verlierern wieder.Händlern zufolge belastet die Aussicht auf noch länger hohe Zinsen wieder verstärkt den Sektor. Für die seit Mitte August kräftig gestiegene Vonovia-Aktie geht es zur Stunde um fast fünf Prozent ...

