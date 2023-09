Portofino Resources schließt Erwerb des Lithiumprojekts Yergo ab

Anzeige / Werbung

Der Deal ist endgültig durch, jetzt kann Portofino das Yergo-Projekt noch genauer unter die Lupe nehmen.

In Argentinien hat Portofino Resources (TSX.V: POR, FSE: POTA, WKN: A2PBJT) in diesem Sommer damit begonnen, im Rahmen eines Optionsgeschäft das Yergo-Lithiumprojekt zu übernehmen. Dieser Prozess, der unter anderem von einer Privatplatzierung begleitet war, konnte inzwischen erfolgreich abgeschlossen werden.

Mit dem vollständigen Abschluss des Kaufs kontrolliert Portofino Resources das 2.932 Hektar große Yergo-Projekt nun zu 100 Prozent und hat damit Zugriff auf den gesamten Aparejos-Salar. Schon ein flüchtiger Blick auf die Karte zeigt, welch ein Juwel hier erworben wurde, denn in einer Entfernung von lediglich neun Kilometer entwickelt Zijin Mining den Salar Tres Quebradas, das sogenannt 3Q-Projekt.

Besteht ein Zusammenhang zwischen Yergo und Zijins 3Q-Projekt?

Das Explorationsteam von Portofino ist der Ansicht, dass die Entstehung der lithiumhaltigen Solen des Lithiumprojekts Yergo und des Projekts 3Q von Zijin Mining zusammenhängen könnte. Historische vulkanische Aktivität zwischen den Projekten könnte für die Entstehung der lithiumhaltigen Lösungen, die sich in den Salarbecken ablagern, verantwortlich gewesen sein.

Die Chinesen haben das 3Q-Projekt im Jahr 2022 für 960 Millionen Kanadische Dollar (CAD) von NeoLithium Corp übernommen. Auch das aktuelle Geschehen bei Alpha Lithium ist in diesem Zusammenhang von großem Interesse, denn Alpha Lithium konnte seine Ressource auf dem Tolillar Solar in Argentinien um 70 Prozent steigern und steht nun im Fokus von Caravell Capital, die das Unternehmen übernehmen wollen.



Lage des Yergo-Projekts; Quelle: Portofino Resources

Portofino Resources gewinnt die Aufmerksamkeit einflussreicher Lithium-Investoren

Es wäre vermessen, beim jetzigen Stand der Dinge mit Sicherheit behaupten zu wollen, dass Portofino Resources eine ähnliche Entwicklung wie Alpha Lithium nehmen wird. Doch unzweifelhaft ist, dass das Interesse der großen Player im Lithiumsektor an aussichtsreichen Projekten in Argentinien geweckt ist.

In die gleiche Richtung weist die deutliche Erhöhung der Privatplatzierung, die Portofino kürzlich berichten konnte. Auch sie spricht dafür, dass nicht nur Argentinien selbst, sondern auch Portofino Resources sich inzwischen einer größeren Aufmerksamkeit erfreut.

Die nächsten Schritte zur Entwicklung des Projekts stehen an

David Tafel, der CEO von Portofino Resources, kommentierte den Abschluss der Kaufformalitäten mit den Worten: "Wir freuen uns sehr, diese Transaktion abschließen zu können, da sie den 100%igen Besitz der Konzessionen des Lithiumprojekts Yergo sicherstellt. Unser Team freut sich darauf, mit dem Bergbauministerium in Catamarca zusammenzuarbeiten, um den Antrag auf eine Bohrgenehmigung zu beschleunigen, mit dem Ziel, in diesem Herbst mit einem Bohrprogramm zu beginnen. Außerdem möchte ich mich bei allen bedanken, die am Abschluss dieser Transaktion beteiligt waren."

Auf dem Projekt hat Portofino Ressources eine geophysikalische Untersuchung abgeschlossen und dabei zwei große Aquifere mit einer Größe von etwa 2,3 km x 1 km und 1,8 km x 2,5 km identifiziert. Die genommenen Oberflächenproben ergaben Werte von bis zu 373 mg/l Lithium und 7.160 mg/l Kalium mit einem bemerkenswert niedrigen Verhältnis von Magnesium zu Lithium in der Größenordnung von 1,51.

Fazit: Diese vorläufige Exploration hat das Projekt in ein bohrbereites Stadium gebracht. Das technische Team von Portofino hat vier vorrangige Bohrziele identifiziert, die sobald die Genehmigungen vorliegen, überprüft werden sollen. Damit wird die Basis gelegt für eine ansprechende Entwicklung des Projekts.

