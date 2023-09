Anleger werden an den Aktienbörsen durchgeschüttelt. Der DAX gibt deutlich nach und unterschreitet dabei wichtige Unterstützungslinien. Zudem wurde auch die viel beachtete 200-Tage-Linie unterschritten. Es ist düster geworden in der Börsenlandschaft. Gerade jetzt, wo die Nerven der Anleger verrückt spielen und viele ihre Aktien veräußern, könnte es zu einer Pause in der laufenden Abwärtsbewegung kommen. ...

