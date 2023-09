Obwohl Verbio am Dienstag (26.9.) das zweitbeste Gj. (per 30.6.) der Unternehmensgeschichte vermeldete, verlor die SDAX-Aktie (35,51 Euro; DE000A0JL9W6) zeitweise bis zu 14%. Belastungsfaktoren bleiben für den Hersteller von Biokraftstoffen die hohen Rohstoff- und Energiekosten, die die Produktion massiv verteuert haben. Erschwerend hinzu kommen die Absatzpreise, die schon seit längerem nicht mehr an das außergewöhnlich starke Vorjahr heranreichen.In der Telefonkonferenz fand CEO Claus Sauter die Gründe dafür: Der Markt werde derzeit mit billigen Importen aus China geflutet. Die fälschlicherweise als Biodiesel deklarierten Erzeugnisse sollen aber in Wahrheit auf Palmöl basieren, was wesentlich günstiger zu produzieren ...

