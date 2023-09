München (ots) -Die McDonald's Franchise-Nehmerin Barbara Rieke und Franchise-Nehmer Willi Palm wurden in den Stiftungsrat der McDonald's Kinderhilfe berufen.Barbara Rieke ist langjährige McDonald's Franchise-Nehmerin in zweiter Generation und verantwortet 13 Restaurants. Künftig unterstützt sie als neue Stiftungsrätin ehrenamtlich die McDonald's Kinderhilfe Stiftung. >Für mich ist die McDonald's Kinderhilfe eine Herzensprojekt, denn ich glaube fest daran, dass Gutes tun glücklich macht. Ich bin voller Freude, meine ehrenamtliche Aufgabe im Stiftungsrat anzunehmen<, sagt Barbara Rieke.Willi Palm ist seit 34 Jahren bei McDonald's Deutschland und war seitdem in allen operativen Positionen im McDonald's System tätig, zuletzt als Vorstandsmitglied und Vice President & Chief Operations Officer; in der Franchise-Nehmerschaft ist er seit 2018. >Als McDonald's Urgestein habe ich Ketchup im Blut und trage die Kinderhilfe im Herzen. Seit meinem ersten Kontakt mit der Stiftung ist die Unterstützung für mich eine Ehrensache<, sagt Willi Palm.Damit folgen die neuen Stiftungsräte dem Franchise-Nehmer Willy Dany nach, der seit 2016 im Stiftungsrat gewesen ist: >Willy Dany hat in den letzten Jahren die Arbeit der Stiftung mit viel Engagement und Expertise mitgeprägt<, sagt Marcus Lettschulte, Stiftungsratsvorsitzender der McDonald's Kinderhilfe. >Mit Willi Palm und Barbara Rieke haben wir nun gleich zwei Nachfolger gefunden, die unseren Stiftungsrat bereichern werden und für die die Unterstützung der Stiftung schon seit langer Zeit ebenfalls eine Herzensangelegenheit ist.