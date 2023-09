Es ist amtlich: Die DWS muss eine Strafe wegen Greenwashings zahlen - jedenfalls der US-Ableger DWS Investment Management Americas Inc. Das hat am Montag die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) bekannt gegeben. Hintergrund der Strafe sind falsche Statements bei ESG-Fonds des Vermögensverwalters und Missachtung von Richtlinien zur Geldwäschebekämpfung. Die Strafe teilt sich in 19 Mio. US-Dollar für die beschönigten Nachhaltigkeitsangaben sowie 6 Mio US-Dollar für die Missachtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...