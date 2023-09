Luxembourg/Berlin (ots) -Die Vorweihnachtszeit naht und mit all den Freuden, die sie bringt, verbindet sie so mancher mit vielen Besorgungen und Vorbereitungen, um andere zu überraschen. Da trifft es sich perfekt, das eigene Energie-Level zu pushen, um den Advent voll auszukosten oder eben die zu beschenken, die sich fruchtig-frischen Energy-Genuss auch zum Fest wünschen. Genau dafür gibt es demnächst den 28 BLACK Adventskalender - prall gefüllt mit aufregenden Sorten und tollen Gewinnen. Da wird die Vorfreude gleich nochmal so groß.Magische Weihnachtszeit? Wer 28 BLACK liebt, wird um diesen Adventskalender nicht herumkommen. Denn der Energy Drink kombiniert sein Weihnachtsrätsel mit tollen Gewinnen und dem gewohnt fruchtigen Energy-Genuss. Während man sich über die Tage durch die Geschmacksvielfalt probiert, errätselt man den Lösungssatz und einen QR Code für coole Gewinne wie zum Beispiel einen Kühlschrank. Da vergeht die Zeit bis zum Fest wie im Flug. Und natürlich macht sich der Kalender auch super als Geschenk für die Lieben, um ihnen die Vorfreude energiereich zu versüßen.Den Kalender gibt's ab sofort im 28 BLACK Onlineshop und ab Ende Oktober im Handel. Hinter seinen Türchen verstecken sich abwechselnd die 11 veganen Sorten 28 BLACK - Açaí, Hanf, Limette-Minze, Sour Yuzu-Holunderblüte, Sour Mango-Kiwi, Sour Cherry, Blood Orange, Honigmelone, Absolute Zero Guava-Passion Fruit, Açaí Zero und Classic. Da ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Wer bis zum 15. Oktober 2023 unter 28black-shop.com bestellt, bekommt den Adventskalender versandkostenfrei. Eine rechtzeitige Lieferung zur Adventszeit wird bei Bestellung bis zum 27. November 2023 garantiert.Pressekontakt:Splendid Drinks AG8, Am ScheerleckL-6868 Senningerberg (Luxemburg)Tel.: +352/28 26 16-0press@splendid-drinks.comOriginal-Content von: Splendid Drinks AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114117/5612438