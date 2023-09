MicroStrategy, bekannt als das börsennotierte Unternehmen mit den meisten Bitcoins in seiner Bilanz, hat seine Bitcoin-Bestände um fast 150 Millionen US-Dollar erhöht. Das berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Das von dem Bitcoin-Befürworter Michael Saylor mitbegründete Softwareunternehmen hat zwischen dem 1. August und dem 24. September 5.445 Bitcoins zu einem Durchschnittspreis von 27.053 US-Dollar gekauft. Die Bitcoin-Bestände von MicroStrategy belaufen sich nun auf 158.245 Token, die zu einem Gesamtkaufpreis von 4,68 Milliarden US-Dollar erworben wurden.

MicroStrategy nutzte Aktienverkäufe, um die jüngsten Bitcoin-Käufe zu finanzieren, ähnlich wie beim Erwerb von etwa 12.000 Bitcoins zu Beginn dieses Jahres. Basierend auf den aktuellen Kursen ist MicroStrategys Bitcoin-Portfolio rund 4,1 Milliarden US-Dollar schwer.

Das Unternehmen mit Sitz in Tysons Corner, Virginia, begann 2020 mit dem Kauf von Bitcoin und intensivierte seine Käufe in diesem Jahr, als sich Bitcoin von einem verlustreichen Jahr erholte. Trotz des zwischenzeitlichen Wertverlustes von Bitcoin konnte MicroStrategy im zweiten Quartal wieder in die Gewinnzone zurückkehren.

Der Bitcoin notiert derweil leicht im Minus. Eine Einheit der nach Marktwert größten Kryptowährung der Welt kostet laut CoinMarketCap.com derzeit 26.200 US-Dollar.