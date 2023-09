Halle/MZ (ots) -



Die Entscheidung der EU-Kommission ist allerdings überfällig. Jedes Jahr werden den in der EU verkauften Produkten rund 42.000 Tonnen Mikroplastik beigefügt - das muss eingedämmt werden. Selbst wer freiwillig Mikroplastik vermeiden will, erkennt oft nicht, in welchen Artikeln es steckt. Auch hier hilft das Verbot weiter. Besonders herausfordernd wird die Umstellung für Sportanlagen, die künftig auf Plastikgranulat verzichten müssen. Dass das Verbot erst in acht Jahren gelten soll, ist aber viel zu spät.



