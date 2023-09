Die Nippon Sanso Holdings Corporation (NSHD) hat am 26. September auf ihrer Website den "Integrierten Bericht 2023" veröffentlicht. Der Integrierte Bericht wird jedes Jahr publiziert, um allen Beteiligten, einschließlich der Gruppenmitglieder und Investoren, einen Jahresbericht über die Finanzinformationen der Firmengruppe, einschließlich der Managementstrategien und eines Geschäftsüberblicks, sowie nichtfinanzielle Informationen, etwa über Nachhaltigkeitsmaßnahmen, zur Verfügung zu stellen.

Im "Integrierten Bericht 2023" haben wir uns auf unseren im Mai 2022 angekündigten mittelfristigen Managementplan "NS Vision 2026 Enabling the Future" ("NS Vision 2026") konzentriert, mit dem Ziel, unsere Wertschöpfungsgeschichte anhand konkreter Beispiele leicht verständlich zu erläutern.

Der "Integrierte Bericht 2023" wird im PDF-Format zur Verfügung gestellt. Wir haben in diesen zur besseren Handhabung direkte Links auf unsere Website integriert, die weitere Informationen enthält.

Hier finden Sie den "Integrierten Bericht" auf unserer Website.

Hauptthemen unseres Integrierten Berichts 2023

1) Wertschöpfung

Durch Mitteilungen von unserem CEO wird hier die Strategie unserer NSHD Group dargestellt, gestützt auf die in Bezug auf die NS Vision 2026 erzielten Fortschritte und das Verständnis unseres geschäftlichen Umfeldes.

Ein spezielles Thema bildet die Einführung in unsere spezifischen Bestrebungen in den Bereichen "Operative Exzellenz", "Gesamte Elektronik" und "Kohlenstoffneutralität" aus Sicht unserer in der NS Vision 2026 definierten Fokusbereiche.

Unsere Wertschöpfungsgeschichte beschreibt unsere Grundkonzepte sowie die Werte, die wir schaffen, lässt unsere Mitarbeiter, die Quelle unserer Wertschöpfung, zu Wort kommen, und enthält eine Botschaft des Personalleiters der Firmengruppe.

2) Wertschöpfung in den jeweiligen Segmenten

Für jedes Segment werden die Situation im letzten Jahr der NS Vision 2026 erläutert, die Marktposition und die Stärken, die Wahrnehmung des Geschäftsumfelds und wichtige Nachhaltigkeitsaspekte analysiert und die Zielrichtung der Wertschöpfungsstrategie erklärt.

3) Unternehmensführung

Enthält ein Gespräch zwischen Katsumi Nagasawa, dem externen Direktor und Vorsitzenden des Beratungsausschusses für Ernennungen und Vergütungsfragen, und Yutaka Okuda, dem Leiter der Rechtsabteilung der Firmengruppe, über Herausforderungen, die aufgrund des Umfelds der NSHD zu beachten sind. Außerdem wird ein Fertigkeitenraster mit den Erfahrungen und Fachgebieten der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats und des Kontroll- und Aufsichtsrats vorgestellt.

Inhalt

Einführung

Spezielles Thema

Wertschöpfungsgeschichte

Performance-Highlights

Nachhaltigkeit

Wertschöpfung in den Geschäftsbereichen

Unternehmensführung

Informationen über die Firmengruppe

Anhang

Die Nippon Sanso Holdings Group ist der weltweit viertgrößte Anbieter von Industrie-, Elektronik- und medizinischen Gasen. Das Unternehmen ist in vier geografischen Regionen Japan, USA, Europa sowie Asien und Ozeanien und in über 30 Ländern und Regionen tätig. Der Geschäftsbereich Thermos liefert außerdem Produkte der Marke THERMOS in mehr als 120 Länder weltweit. Seit ihrer Gründung als Nippon Sanso Ltd. im Jahr 1910 steht die Firmengruppe für die Schaffung gesellschaftlicher Werte durch innovative Gaslösungen, die die industrielle Produktivität steigern, das menschliche Wohlbefinden verbessern und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen. Mit mehr als 19.000 Mitarbeitern sind wir gemeinsam "die Gasprofis". Wir verfolgen alle dasselbe Ziel: "Das Leben durch Gastechnologie besser machen"

