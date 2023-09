Der Silberpreis zeigte in den letzten Handelstagen eine kontinuierliche Abwärtsspirale. Aktuell steht das Edelmetall bei 23 US-Dollar und verzeichnet einen Rückgang von -2.4 % in den letzten 24 Stunden. Während die Skeptiker den Pessimismus nähren, blicken die Optimisten auf die zugrunde liegenden Faktoren. Tauchen wir ein in die Welt der Silberpreise, die mehr bietet als nur glänzende Oberflächen.Die US-Notenbank, vertreten durch Neel Kashkari, Präsident der Minneapolis Federal Reserve Bank, hat am Monatg hawkishe Signale ausgesendet. Kashkari ...

Den vollständigen Artikel lesen ...