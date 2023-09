(shareribs.com) Frankfurt / New York 26.09.2023 - Biotech-Aktien zeigen sich am Dienstag uneinheitlich. Die Papiere von Qiagen können zulegen, Evotec und MorphoSys geben dagegen nach. An der Wall Street zeigt sich der Sektor etwas fester. Der DAX rutscht um 0,9 Prozent auf 15.267 Punkte, Vonovia, Siemens Energy und Porsche verlieren deutlich. MTU Aero Engines, Airbus und Symrise legen dagegen zu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...