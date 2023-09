Bei Villeroy & Boch gibt es eine Veränderung an der Spitze. Gabi Schupp wird neue Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft. Sie tritt ihren Posten am 1. Januar an. Das hat der Aufsichtsrat entscheiden. Schupp wird damit Nachfolgerin von Frank Göring. Göring ist seit Sommer 2007 CEO des Unternehmens.Die neue CEO ist seit Februar 2019 Vorstand von Villeroy ...

