Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den Nasdaq 100 aktuell etwas getrübt. Der Index verliert 218 Punkte. An den Börsen in den USA zeigen sich die Investoren derzeit nicht in Kauflaune. Die Folge: Für den Index steht ein Minus von 1,48 Prozent auf der Kurstafel. Zuletzt notierte der Auswahlindex bei 14.

Den vollständigen Artikel lesen ...