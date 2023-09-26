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Großer Schritt auf dem 137,6 Mrd.-Markt: Sensationelle mRNA-Studie! Mehr Antikörper, mehr Rendite?!
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WKN: A12C5Q | ISIN: CA98936C1068 | Ticker-Symbol: ZCL1
Frankfurt
22.09.23
11:08 Uhr
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GAUCHO GROUP HOLDINGS INC0,2560,00 %
REATA PHARMACEUTICALS INC164,00+0,61 %
WISDOMTREE EUROPEAN UNION BOND UCITS ETF71,380,00 %
XTACY THERAPEUTICS CORP0,0220,00 %
ZENITH ENERGY LTD0,0010,00 %
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