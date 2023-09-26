The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.09.2023
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.09.2023
ISIN Name
CA3794281053 GL.WELLNESS STRATS INC.
CA98936C1068 ZENITH ENERGY LTD
DE000A0Z25L1 DT.BIOTECH INNOV.AG O.N.
DE000A351ZR8 DEUT.BOERSE ANL 23/26
DE000A351ZS6 DEUT.BOERSE ANL 23/29
DE000A351ZT4 DEUT.BOERSE ANL 23/33
IE00BD49RB39 WISDOMTREE EO A.BD E.Y.EA
IE00BD49RJ15 WISDOMTREE EO GOV.BD EO
IE00BD49RK20 WISDOMTREE EO GOV.BD EOAC
IE00BD49R912 WISDOMTREE EO AG.BD E.Y.E
IE00BMXWRM76 WDMTR.EUR.UN.BD EOA
JE00BQWMWC12 BABYLON HLDGS LS-00004226
US36809R3057 GAUCHO GROUP HLDGS DL-,01
US75615P1030 REATA PHARMA INC. 0,001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.09.2023
ISIN Name
CA3794281053 GL.WELLNESS STRATS INC.
CA98936C1068 ZENITH ENERGY LTD
DE000A0Z25L1 DT.BIOTECH INNOV.AG O.N.
DE000A351ZR8 DEUT.BOERSE ANL 23/26
DE000A351ZS6 DEUT.BOERSE ANL 23/29
DE000A351ZT4 DEUT.BOERSE ANL 23/33
IE00BD49RB39 WISDOMTREE EO A.BD E.Y.EA
IE00BD49RJ15 WISDOMTREE EO GOV.BD EO
IE00BD49RK20 WISDOMTREE EO GOV.BD EOAC
IE00BD49R912 WISDOMTREE EO AG.BD E.Y.E
IE00BMXWRM76 WDMTR.EUR.UN.BD EOA
JE00BQWMWC12 BABYLON HLDGS LS-00004226
US36809R3057 GAUCHO GROUP HLDGS DL-,01
US75615P1030 REATA PHARMA INC. 0,001