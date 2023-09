DJ PTA-Adhoc: Solutiance AG: Kapitalerhöhung voll platziert

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Potsdam (pta/26.09.2023/19:50) - Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien hat die am 25. September beschlossene Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts aus genehmigtem Kapital zur Wachstumsfinanzierung voll platziert. Insgesamt wurden 584.509 Stückaktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,45 platziert. Durch die Kapitalerhöhung fließt der Solutiance AG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund TEUR 848 zu.

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft, erhöht sich das Grundkapital der Solutiance AG von EUR 5.845.091,00 um EUR 584.509,00 auf EUR 6.429.600,00.

(Ende)

Aussender: Solutiance AG Adresse: Großbeerenstraße 179, 14482 Potsdam Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 331 867193 00 E-Mail: investor-relations@solutiance.com Website: www.solutiance.com

ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2023 13:50 ET (17:50 GMT)