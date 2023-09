Alles was gepusht wird dank staatlicher Hilfe, kann nach Ende der staatlichen Hilfe auch einbrechen. Setzen sich Elektroautos am Markt durch? Oder ist der Run auf die neue Technologie größtenteils nur staatlich befeuert? Blicken wir aktuell auf Volkswagen. Wie die Wolfsburger heute Abend aktuell melden, drosselt man aufgrund eines Nachfrageeinbruchs die Produktion mehrerer Elektrofahrzeugmodelle in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...