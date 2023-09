Ziel ist es, das Ökosystem voranzutreiben und die private 5G-Einführung bei digitalen Geräten zu beschleunigen

NTT stellt Device as a Service vor, um Unternehmen zu helfen, die Produktivität der IT-Wartung zu steigern und Kosten zu senken

NTT Ltd., ein führendes IT-Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen, gab heute eine strategische Vereinbarung mit Qualcomm Technologies, Inc. bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleitertechnologien, um in die Entwicklung des 5G-Geräte-Ökosystems zu investieren und diese zu beschleunigen, um die private 5G-Einführung zu erleichtern, die für die Nutzung von KI am Edge entscheidend ist.

Im Rahmen eines mehrjährigen Engagements werden NTT und Qualcomm Technologies die Entwicklung von 5G-fähigen Geräten vorantreiben, um die Innovation bei globalen Unternehmenskunden zu beschleunigen. Dies ist ein entscheidender Katalysator, um die weit verbreitete Einführung von privatem 5G in Unternehmen voranzutreiben ein Markt, der nach Schätzungen von IDC bis 2026 mehr als 8 Milliarden US-Dollar betragen wird. Die führende Rolle von Qualcomm Technologies bei anwendungsspezifischen Halbleitern und 5G-Chipsätzen in Kombination mit der führenden Rolle von NTT im Bereich Private 5G wird das 5G-Ökosystem stärken, die KI-Verarbeitung am Edge vorantreiben und branchenübergreifend Innovationen vorantreiben.

Das Ökosystem der 5G-Geräte vorantreiben

Da Unternehmen ihre Digitalisierungsbemühungen beschleunigen, werden mehr Konnektivität und noch mehr Geräte benötigt. NTT und Qualcomm Technologies werden ihr gemeinsames Fachwissen nutzen, um den Bedarf an 5G-fähigen Geräten zu decken, die Anwendungsfälle wie Push-to-Talk-Geräte, Augmented-Reality-Headsets, Computer-Vision-Kameras und Sensoren am Edge in der Fertigung, der Automobilindustrie, der Logistik und anderen Branchen unterstützen.

"Diese Zusammenarbeit ist wirklich aufregend, denn wir reagieren damit auf die Nachfrage unserer Kunden. Gemeinsam mit Qualcomm Technologies werden wir das 5G-Ökosystem stärken, indem wir die Geräte, die unsere Kunden benötigen, auf einfache und kosteneffiziente Weise bereitstellen und sie damit auf ihrem Weg der digitalen Transformation unterstützen", sagte Shahid Ahmed, Executive Vice President, New Ventures Innovation bei NTT Ltd."Durch die Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies werden wir die Nachfrage nach privatem 5G in allen globalen Branchen weiter beschleunigen."

"Die Verbreitung von 5G-fähigen Geräten ist eine entscheidende Komponente für die Gestaltung einer digitaleren und nachhaltigeren Zukunft. Dies bildet das Rückgrat vieler technischer Fortschritte, die die Effizienz und Nachhaltigkeit durch effizientes Ressourcenmanagement und Energieeinsparung verbessern können und für Innovationen in verschiedenen Branchen von zentraler Bedeutung sind", sagte Mark Bidinger, President, Commercial Industrial Segments Channels bei Schneider Electric. "Die Kooperation von NTT mit Qualcomm ist ein bedeutender Schritt nach vorn, um die private 5G-Einführung voranzutreiben und die einzigartigen Anforderungen des Internets der Dinge und des maschinellen Lernens zu erfüllen."

Beschleunigte Einführung von KI am Edge

Damit KI skaliert werden kann und sich auf den Unternehmensbetrieb und das Endergebnis auswirkt, muss die KI-Verarbeitung in einer hybriden Form erfolgen sowohl in der Cloud als auch am Edge des Netzwerks. Der Chip, den Qualcomm Technologies entwickelt, enthält integrierte KI- und maschinelle Lernmodelle und ist damit gut positioniert für wachsende KI-Fähigkeiten im Edge-Bereich. Die Erfahrung von Qualcomm Technologies mit der Skalierung von KI-Technologien ermöglicht es dem Unternehmen, eine breite Palette von Geräten und Anwendungen wie Smartphones, Laptops, Sensoren, Automobillösungen und Netzwerke zu bedienen.

"Die 5G-Chipsätze von Qualcomm Technologies sind für die breite Einführung von KI-Anwendungen am Edge vorbereitet und gemeinsam mit NTT werden wir den innovativen Wandel im gesamten Ökosystem der 5G-Geräte vorantreiben", sagte Jeffery Torrance, Senior Vice President General Manager, Connected Smart Systems, Qualcomm Technologies, Inc."NTT ist die Stimme des Kunden und in Kombination mit der Halbleiterexpertise von Qualcomm Technologies können wir OEMs in die Lage versetzen, die Geräte zu bauen, die für eine Vielzahl von Anwendungsfällen und Kunden von Nutzen sind."

Qualcomm Technologies und NTT werden zusammenarbeiten, um 5G-fähige Geräte mit den 5G-Chipsätzen von Qualcomm Technologies zu liefern, in die KI-Modelle eingebaut sind, um die KI am Edge durch verschiedene Anwendungen zu verbessern, wie z. B. die Bilderkennung, deren Fähigkeiten vom Zählen von Gegenständen und der Identifizierung von Objektmerkmalen bis hin zur Überprüfung von Arbeitern, die Schutzmasken oder Schutzhelme (PSA) tragen, reichen. Der Einsatz von KI-Anwendungen über NTT's Edge as a Service wird Unternehmen bei der Sicherheit am Arbeitsplatz, der Optimierung und der Sicherung unterstützen.

Device as a Service

Als Teil des End-to-End Edge as a Service-Angebots von NTT bietet NTT jetzt Managed Services für Device as a Service an, um Kunden den Zugang, das Upgrade und das Recycling von 5G- und Edge-Geräten zu erleichtern und das Management des Gerätelebenszyklus zu vereinfachen sowie IT-Wartung und Kosten zu reduzieren. Das kosteneffiziente Gebührenmodell pro Benutzer und Monat bedeutet, dass Unternehmen nicht mehr im Voraus große Investitionen tätigen müssen, sondern auf einer bequemeren monatlichen Gebührenbasis arbeiten können, wodurch es für Kunden einfacher wird, Edge-Geräte in großem Umfang einzusetzen.

