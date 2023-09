Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software gestaltet, die in jeder Cloud läuft, gewann zwei Preise bei der 2023 5G Challenge, einem Wettbewerb, der von der National Telecommunications and Information Administration (NTIA) in Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium (DoD) organisiert wurde. Bei der Abschlussveranstaltung, die am 21.September in den Einrichtungen von CableLabs/Krio in Boulder, Colorado, stattfand, wurde Mavenir als Gewinner von zwei Preisen bestätigt: Mobilitäts- und Handover-Tests sowie Wraparound-Tests für die Open RAN Central Unit (CU) und Distributed Unit (DU), wodurch sich das Preisgeld für Mavenir auf insgesamt 850.000 US-Dollar erhöht.

Die 2023 5G Challenge konzentrierte sich auf Interoperabilitätstests, das Testen offener Schnittstellen zwischen den Open RAN-spezifizierten Subsystemen, Interoperabilität zwischen verschiedenen Anbietern von Radio Units (RU), kombinierten Centralized Units und Distributed Units (CU+DU) sowie End-to-End-Integration und das Testen von Handovers zwischen verschiedenen Anbietern.

John Baker, Senior Vice President of Ecosystem Business Development bei Mavenir, sagte: "Mit diesem 5G-Wettbewerb haben die NTIA und das DoD bestätigt, dass Open RAN nur dann eine Realität ist, wenn die Interoperabilität zwischen verschiedenen Anbietern demonstriert wird. Vielen Dank für diese sehr wichtige und aussagekräftige Erklärung. Wir gratulieren auch Mavenir, das zusammen mit seinen Interoperabilitätspartnern, darunter NewEdge, Radisys und Lions, gewonnen hat."

BG Kumar, President, Access Networks, Platforms and MDE bei Mavenir, sagte: "Wir sind stolz darauf, an der NTIA 5G Challenge teilgenommen zu haben. Das Erreichen der Endrunde dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs ist ein Beweis für das Engagement von Mavenir, die Zukunft der Netzwerke mit unseren Cloud-nativen Softwarelösungen zu gestalten. Diese Auszeichnung unterstreicht die Bestrebungen von Mavenir, die Grenzen des Möglichen im Bereich der Cloud-nativen, offenen und interoperablen Multivendor-Netzwerke der Zukunft zu erweitern."

Die Bekanntgabe der Finalgewinner durch die NTIA kann hier eingesehen werden: NTIA, Department of Defense Announce Final Winners of the 2023 5G Challenge National Telecommunications and Information Administration

