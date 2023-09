Kombination aus hochwertigem Display, zuverlässiger Performance und intelligenten Funktionen ist ideal für anspruchsvolle moderne Arbeitsumgebungen

Mit der Präsentation des ThinkCentre M90a Pro Gen 4 hat Lenovo die Messlatte für Business-Desktoprechner der All-in-One-Kategorie (AIO) höher gelegt. Dieser leistungsstarke Windows 11-PC wurde speziell für die Anforderungen moderner Arbeitsplätze und Content-Ersteller entwickelt. Er beeindruckt mit seinem großen 27-Zoll-QHD-Display und bietet intelligente Funktionen, die Konnektivität, Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230926851480/de/

Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 (Photo: Business Wire)

"Heutige Unternehmen benötigen mehr als nur einen leistungsstarken PC. Sie brauchen Lösungen, die intelligent und intuitiv, zuverlässig und effizient sind und ihnen helfen, ein nahtloses Multi-Device-Ökosystem aufzubauen", so Sanjeev Menon, Vice President und General Manager, Worldwide Desktop Business in Intelligent Devices Group, Lenovo. "In dieser evolvierenden hybriden Umgebung nutzen Mitarbeiter im Durchschnitt 2,5 Geräte für ihre Arbeit1 und möchten über Desktops und Laptops verfügen, um produktiver arbeiten zu können2. Das Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 richtet sich an Unternehmen, die Synergieeffekten nutzen und ihre Arbeitsumgebungen flexibler, effizienter und produktiver gestalten wollen."

Performance, um Ergebnisse zu erzielen

Der ThinkCentre M90a Pro Gen 4 liefert Leistung, wenn sie gebraucht wird, Erweiterbarkeit, wenn sie notwendig wird, und Ergebnisse, wenn sie erwartet werden. Er ist dafür ausgelegt, jede Herausforderung anzunehmen vollgepackt mit modernsten Komponenten wie Intel® vPro® Enterprise mit Intel Core i9-Prozessoren der 13. Generation, NVIDIA® GeForce RTX 4050 Laptop-GPU und bis zu 64 GB DDR5-Speicher. Um das System zu optimieren, ist das ThinkCentre M90a Pro Gen 4 mit dem Energy Performance Optimizer ausgestattet, der mithilfe von maschinellem Lernen Aufgaben klassifiziert und seine Performance weiter steigert.

Für eine ultraschnelle Weitergabe von Dateien verfügt der ThinkCentre M90a Pro Gen 4 über Thunderbolt 4, das selbst Videos und riesige Dateien mit bis zu 40 Gbit/s blitzschnell übertragen kann.3 Für Profis, die noch mehr Leistung benötigen, kann der AIO-Desktop einen zusätzlichen 8K- oder zwei 4K-Monitore unterstützen, um externe GPUs und Speicherlaufwerke erweitert werden und als Monitor fungieren, wenn er mit anderen Geräten verbunden ist.

Präzises und beeindruckendes Display

Größer bedeutet nicht immer besser mit Ausnahme des ThinkCentre M90a Pro Gen 4. Sein 27-Zoll-QHD-Display kann selbst feinste Details darstellen. Es bietet eine Helligkeit von 350 nits und eine sRGB-Abdeckung von 99 %, sodass Designs und Grafiken die Inspiration und Vision des Künstlers präzise wiedergeben.

Mit einer individuellen Kalibrierung wird gewährleistet, dass dasselbe Bild auf jedem ThinkCentre M90a Pro Gen 4 identisch dargestellt wird. Der AIO stellt nicht nur die Arbeit von Künstlern, sondern auch deren Wohlbefinden in den Mittelpunkt. Der Premium-AIO-Desktop hat vom TÜV Rheinland eine Zertifizierung nach Eyesafe 2.0 und Flicker Free erhalten und ist mit der in die Hardware integrierten Natural Low Blue Light-Technologie ausgestattet, die die Augen schont und der Ermüdung vorbeugt.

Unkomplizierte Multi-Device-Konnektivität

Eine effektive Zusammenarbeit ist für moderne Unternehmen erfolgsentscheidend: zwischen Abteilungen, Kreativen und Geräten. Das ThinkCentre M90a Pro Gen 4 ist die ideale Lösung für das ultimative hybride Ökosystem. Neben dem Thunderbolt 4-Anschluss bietet das ThinkCentre M90a Pro Gen 4 auch einen optionalen Thunderbolt 3-Anschluss4, der es Benutzern ermöglicht, das Display als Thunderbolt-Monitor zu nutzen, wenn es über das mitgelieferte USB-C®-Kabel angeschlossen wird. Über diese Funktion können Nutzer auch eine zweite M.2-SSD mit einem Laptop oder PC teilen und kommen dabei in Genuss von hohen Übertragungsraten.

Das ThinkCentre M90a Pro Gen 4 bietet reichlich Performance und nahtlose Konnektivität mit anderen Laptops oder PCs, kann aber auch als Erweiterung für mobile Geräte verwendet werden. Benutzer des Lenovo ThinkPhone by Motorola und ausgewählter Motorola-Smartphones können sich über eine App mit dem AIO verbinden und auf diese Weise Dateien zwischen Smartphone und Desktop kopieren, einfügen und per Drag-and-Drop-Funktion verschieben sowie Apps streamen, Textnachrichten beantworten und Benachrichtigungen verfolgen, ohne ihr Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.

"Die Fähigkeit, jede Aufgabe zu bewältigen und gleichzeitig als Hub für mehrere Geräte zu dienen, macht das ThinkCentre M90a Pro Gen 4 zur perfekten Wahl für hybride Mitarbeiter", fügt Menon an. "Ein Designer kann jetzt in einem Café auf seinem Smartphone Ideen entwickeln, diese auf seinem Laptop zu Hause entwerfen und ihnen am nächsten Tag bei der Arbeit den letzten Schliff geben."

Entwickelt für moderne Berufstätige

Datenschutz, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind in heutigen Arbeitsumgebungen unverzichtbar geworden. Der ThinkCentre M90a Pro Gen 4 sorgt für eine nahtlose Verbindung von Hardware und Software, während sich der Benutzer ganz auf seine Arbeit konzentrieren kann. Mit einer einzigartigen Kombination aus künstlicher Intelligenz (KI), Human Presence Detection (HPD) der nächsten Generation mit Radarsensor und RGB-IR-Kamera sorgt der AIO für den Schutz Ihrer Daten durch berührungsloses An- und Abmelden. Dabei wird der Bildschirm automatisch ausgeblendet, wenn jemand hinter Ihnen steht.

Neben den zahlreichen Sicherheitsfunktionen verfügt der ThinkCentre M90a Pro Gen 4 über einen diskreten TPM 2.0-Chip für eine noch sicherere Verschlüsselung, ThinkShield zum Schutz von Daten und Assets und bietet die Möglichkeit, USB-Speichergeräte mit Smart USB Protection zu blockieren. Zudem wurde der AIO nach Mil SPEC auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit getestet5 und ist UL-Staubschutz-zertifiziert.

Um die Performance und Sicherheit des ThinkCentre M90a Pro Gen 4 sowie anderer Geräte der Lenovo-Produktpalette zu gewährleisten, steht der Lenovo Device Manager als bevorzugtes Endgerätverwaltungs-Tool allen Benutzern zur Verfügung. Der Lenovo Device Manager ist eine flexible, skalierbare, Cloud-basierte Zero-Touch-Lösung, die mit Windows 11 und anderen Betriebssystemen kompatibel ist und Anwendern hilft, Geräte zu verbinden und Richtlinien zu konfigurieren. Der Lenovo Device Manager optimiert und verbessert die Gerätefunktionen, überwacht die Gerätekonnektivität, verfolgt Hardware- und Softwareänderungen und vieles mehr.

Durchdachtes und intelligentes Design

Das ThinkCentre M90a Pro Gen 4 ist mit verschiedenen kundenorientierten Funktionen ausgestattet, um den Arbeitsplatz zu optimieren und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Dazu gehören eine Telefon-Docking-Leiste, ein integrierter Sockel für die Verkabelung und ein Joystick zur einfachen Menüauswahl im On-Screen-Display. Für professionelle Anwender, die die Produktivität ihres Systems noch weiter steigern möchten, bietet Lenovo eine Auswahl an Zubehör (separat erhältlich), darunter eine Conference Call Base mit Quad-Array-Mikrofonen für 360-Grad-Raumaufnahmen und vier Harman®-Lautsprechern für kristallklaren Sound.

Die Microsoft Teams-zertifizierte Conference Call Base wird über eine Standard-USB-Typ-C-Schnittstelle mit Ihrem Computer verbunden, ist für die menschliche Stimme optimiert und verfügt über Echounterdrückung und KI-gestützte Rauschunterdrückung.

Preise und Verfügbarkeit6

Das Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 ist ab sofort in ausgewählten Märkten erhältlich.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 62 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 217 der Fortune Global 500 steht, weltweit 77.000 Mitarbeitende beschäftigt und jeden Tag Millionen von Kundinnen und Kunden in 180 Märkten bedient. Mit dem anspruchsvollen Ziel, intelligentere Technologien für alle bereitzustellen, baut Lenovo auf seinem Erfolg als weltgrößtes PC-Unternehmen auf und expandiert weiter in Wachstumsbereiche, die die Entwicklung der "neuen IT-Technologien" (Client, Edge, Cloud, Netzwerk und Intelligenz) vorantreiben, darunter Server, Speicher, Mobilgeräte, Software, Lösungen und Dienstleistungen. In Kombination mit den weltverändernden Innovationen von Lenovo schafft dieser Wandel eine integrativere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://lenovo.com. Die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

1 Statistik von BYOD Statistics 2022 Zippia.com

2 Lenovo ThinkCentre 2022 Changing Workplace Survey

3 Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem von der Geschwindigkeit des Geräts.

4 Kein Thunderbolt-Host-Anschluss. Der Anschluss an den Thunderbolt-Anschluss eines Laptops oder Desktops erfolgt über ein einziges voll funktionsfähiges Typ-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten), das separat erhältlich ist.

5 Lenovo erfüllt die MIL-SPEC-Standards des US-Verteidigungsministeriums, um Geräte unter gefährlichen physikalischen und Umweltbedingungen zu testen und so die Lebensdauer zu bestimmen. Das Lenovo ThinkCentre MP90a Pro Gen 4 wurde in 10 Kategorien und nach MIL-STD-12-Verfahren getestet, um seine Widerstandsfähigkeit zu prüfen. Unsachgemäßer Gebrauch, der beim MIL-STD-12-Testverfahren berücksichtigt wird, ist nicht durch die Standardgarantie von Lenovo abgedeckt.

6 Die Preise verstehen sich exklusive Steuern, Versand und Optionen und können ohne Vorankündigung geändert werden. Es gelten zusätzliche Klauseln und Bedingungen. Reseller-Preise können abweichen. Verfügbarkeit und Farboptionen können je nach Region variieren, und die Produkte sind möglicherweise nur in ausgewählten Märkten erhältlich. Alle Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Lenovo behält sich das Recht vor, Produktangebote und Spezifikationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern.

7 Die tatsächliche Kapazität ist geringer und variiert aufgrund vieler Faktoren wie Formatierung, Partitionierung, Betriebssystem usw., die einen Teil dieser Kapazität beanspruchen. Die verfügbare Kapazität kann sich durch Software-Updates ändern.

LENOVO, THINKCENTRE, THINKSHIELD und THINKPHONE sind Handelszeichen von Lenovo. INTEL, INTEL CORE, vPro, Thunderbolt, das Intel-Logo und andere Intel-Marken sind Handelsmarken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften. NVIDIA und RTX sind Marken der NVIDIA Corporation, Inc. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Wi-Fi ist ein Handelszeichen der Wi-Fi Alliance. TÜV ist eine eingetragene Marke der TÜV Rheinland Group. Dolby und Dolby Atmos sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. HARMAN KARDON und Harman Lautsprecher sind Marken von Harman International Industries, Inc. MOTOROLA, das stilisierte M-Logo, MOTO und die MOTO-Markenfamilie sind Marken der Motorola Trademark Holdings, LLC. Alle übrigen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2023, Lenovo Group Limited.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230926851480/de/

Contacts:

Pedro Chen

pchen25@lenovo.com