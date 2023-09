Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, freut sich, das EG916Q-GL anzukündigen, ein weltweit kostenoptimiertes Cat 1 bis Modul, das auf dem Qualcomm® QCX216 LTE IoT-Modem von Qualcomm Technologies, Inc. basiert und sich ideal für ein breites Spektrum von Anwendungen weltweit eignet. Dazu gehören unter anderem Asset Management, Telematik, Zahlungslösungen, Fernüberwachung und -steuerung, Sicherheit und Automatisierung sowie intelligente Messsysteme.

Das Quectel EG916Q-GL ist ein LTE Cat 1 bis Modul, das für M2M- und IoT-Anwendungen optimiert ist. Es nutzt die fortschrittliche 3GPP Rel-14 LTE-Technologie und bietet beeindruckende Datenraten von bis zu 10 Mbps im Downlink und 5 Mbps im Uplink. Dieses Modul wurde in einem kompakten und einheitlichen Formfaktor entwickelt, der die Kompatibilität mit der LPWA BG95-Serie, den BG96-Modulen von Quectel sowie den LTE-Standardmodulen der Serien EG91 und EG95 und EG915Q-NA gewährleistet.

"Wir freuen uns, das EG916Q-GL vorstellen zu können. Das Modul unterstreicht das Engagement von Quectel, branchenführende Konnektivitätslösungen anzubieten", kommentiert Norbert Muhrer, President und CSO, Quectel Wireless Solutions. "Dieses Modul, das auf dem Qualcomm QCX216 LTE IoT Modem basiert, setzt einen neuen Standard für Vielseitigkeit und Kostenoptimierung und ist damit die ideale Wahl für eine Vielzahl von Branchen. Ganz gleich, in welcher Branche Sie tätig sind, das EG916Q-GL versetzt Unternehmen in die Lage, sich zu vernetzen und zu innovieren wie nie zuvor, und eröffnet ihnen unendliche Möglichkeiten."

Das EG916Q-GL verfügt über den klassischen EG91x FF Formfaktor und ist mit Abmessungen von nur 26,5 22,5 2,4 mm bemerkenswert kompakt. Sein Design gewährleistet die Kompatibilität mit den Modulen der Serien BG9x und EG9x. Eines der herausragenden Merkmale des Moduls ist die Unterstützung für gleichzeitiges GNSS (Global Navigation Satellite System) mit außergewöhnlicher Positionierungsleistung. Insbesondere können die Mobilfunk- und GNSS-Komponenten unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden, was Flexibilität und Energieeffizienz bietet. Darüber hinaus unterstützt das EG916Q-GL WLAN-Scanning für die Positionierung in Innenräumen, was seine Vielseitigkeit in verschiedenen Anwendungen weiter erhöht.

Das EG916Q-GL wurde entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen der modernen Technologie gerecht zu werden, was es zu einer herausragenden Lösung auf dem Markt macht. Seine vielseitigen Fähigkeiten sind auf verschiedene Branchen ausgerichtet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Vermögensverwaltung: Das EG916Q-GL vereinfacht die Verfolgung und Verwaltung von Vermögenswerten und stellt sicher, dass Unternehmen in Echtzeit Einblicke in ihre wertvollen Ressourcen erhalten.

Telematik: Mit seinen fortschrittlichen Konnektivitätsfunktionen ist dieses Modul perfekt für Telematiklösungen geeignet und ermöglicht eine effiziente und datenintensive Kommunikation zwischen Fahrzeugen und zentralen Systemen.

Zahlungslösungen: Unternehmen im Finanzsektor profitieren von der sicheren und zuverlässigen Konnektivität, die das EG916Q-GL bietet, und verbessern so die Zahlungsabwicklung und Sicherheit.

Fernüberwachung und -steuerung: Das Modul ermöglicht die nahtlose Fernüberwachung und -steuerung von Geräten und Systemen und ist damit unverzichtbar für Branchen wie Landwirtschaft, Energie und Fertigung.

Sicherheit und Automatisierung: Sicherheitssysteme und Automatisierungsprozesse können von der robusten Konnektivität des Moduls profitieren und so schnelle Reaktionszeiten und eine höhere Effizienz gewährleisten.

Intelligente Messsysteme: Das EG916Q-GL ist eine ausgezeichnete Wahl für Smart-Metering-Anwendungen, die eine effiziente Datenerfassung und -verwaltung für Versorgungsunternehmen ermöglichen.

Das EG916Q-GL ist von der FCC und IC sowie von Verizon zertifiziert und weitere Zertifizierungen sind in Vorbereitung. Es unterstützt die folgenden globalen Frequenzbänder:

LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66

LTE-TDD B34/38/39/40/41

Was das EG916Q-GL wirklich auszeichnet, ist sein umfangreicher Funktionsumfang, der eine breite Palette von Internetprotokollen, Industriestandardschnittstellen und ein reichhaltiges Sortiment an Funktionalitäten umfasst. Dank der Unterstützung für serielle USB-Treiber, die mit Windows 7/8/8.1/10/11, Linux und Android kompatibel sind, ist das Gerät für eine Vielzahl von M2M- und IoT-Anwendungen geeignet.

Quectel bietet auch eine Reihe von Hochleistungsantennen, die die drahtlose Konnektivität erheblich verbessern. Dadurch können IoT-Entwickler das EG916Q-GL Modul mühelos in Quectel-Antennen integrieren und deren Vorzertifizierungsdienste in Anspruch nehmen. Dies trägt dazu bei, die Kosten zu senken und die Markteinführung von Cat 1-Geräten zu beschleunigen.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Wir sind ein sehr kundenorientiertes Unternehmen und ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, der sich auf einen hervorragenden Support und Service stützt. Unser wachsendes globales Team von 5.900 Fachleuten gibt das Tempo für Innovationen beim Mobilfunk, GNSS, WLAN und Bluetooth-Modulen, sowie Antennen und Dienstleistungen.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Qualcomm ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

Produkte der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Die patentierten Technologien von Qualcomm werden von Qualcomm Incorporated lizenziert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

