In einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie hat die Radioligandtherapie Lutathera des Schweizer Pharmakonzerns die gesteckten Ziele bei der Behandlung von Patienten mit Darmkrebs erreicht. Lutathera erreichte in Kombination mit Octreotid eine signifikant höhere Überlebensrate bei den Patienten als die Standardbehandlung mit ausschließlich hochdosiertem Octreotid. Gestern bestätigteNOVARTIS außerdem, dass der Börsengang der Generikatochter SANDOZ am 4. Oktober stattfindet. Die Aktionäre des Konzerns erhalten dann für je fünf NOVARTIS-Aktien eine SANDOZ-Aktie ins Depot gebucht. NOVARTIS bleibt eine gute Halteposition.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken