Die Stimmung an den Märkten ist angesichts der zahlreichen Krisen und Belastungsfaktoren weiterhin eher mau. Bei vielen Aktien ging es in den vergangenen Wochen wieder abwärts. In anhaltend starker Verfassung befinden sich indes Aktien aus dem Energiesektor, wie etwa BP. Dies liegt natürlich in erster Linie an der Entwicklung der Ölpreise.Diese haben am Dienstag etwas zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 93,51 US-Dollar. Das waren 22 Cent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...