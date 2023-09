OpenAI bereitet seinen Börsengang vor. Der Entwickler von ChatGPT will den AI-Hype und das hohe Börsenniveau nutzen, um seine Aktien zu einer astronomisch hohen Bewertung listen lassen. Kursknick bei Amazon. Lina Khan setzt ihren persönlichen Feldzug gegen Amazon fort und reicht in Zusammenarbeit mit 17 Bundesstaaten eine weitere Klage gegen den E-Commerce Riesen ein. Der Evergrande Gründer ist verhaftet worden. Damit wandelt sich die Immobilienkrise in China von einem zivilrechtlichen in ein strafrechtliches Drama.Der Handel in Asien entwickelt sich ...

