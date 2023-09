EQS-News: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Bitcoin Group SE legt Bericht für das erste Halbjahr 2023 vor und blickt auf eine stabile Entwicklung zurück - Prognose für das Gesamtjahr bestätigt



27.09.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bitcoin Group SE legt Bericht für das erste Halbjahr 2023 vor und blickt auf eine stabile Entwicklung zurück - Prognose für das Gesamtjahr bestätigt Herford, 27. September 2023 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91 ) hat heute ihren Halbjahresbericht 2023 veröffentlicht. Das Unternehmen, das über die 100-prozentige Tochtergesellschaft futurum bank AG den Kryptowährungshandelsplatz Bitcoin.de betreibt, blickt trotz eines herausfordernden Halbjahrs auf eine stabile Entwicklung zurück. Die Bitcoin Group SE erzielte in einem von einer geringen Handelsaktivität im gesamten Finanzsektor geprägten ersten Halbjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 5,62 Mio. nach EUR 5,60 Mio. im ersten Halbjahr des Vorjahres. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei EUR -0,56 Mio. nach EUR 2,74 Mio. im ersten Halbjahr 2022. Die Entwicklung spiegelt die gestiegenen Personalkosten und insbesondere die Abschreibung der entstandenen Kosten zur Integration des Bankhauses von der Heydt in Höhe von EUR 2,62 Mio. wider. Unter dem Strich ergab sich ein Ergebnis je Aktie in Höhe von EUR 0,38 nach EUR -0,44 im Vorjahr. Die bilanzielle Lage der Bitcoin Group ist unverändert sehr gut. Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2023 bei 75,21 % (31. Dezember 2022: 77,23 %). Die liquiden Mittel beliefen sich zum 30. Juni 2023 auf EUR 14,47 Mio. nach EUR 14,88 Mio. zum Bilanzstichtag 2022. Die Netto-Krypto-Eigenbestände erhöhten sich aufgrund der Kursgewinne der Kryptowährungen im ersten Halbjahr auf EUR 121,86 Mio. nach EUR 70,77 Mio. zum 31. Dezember 2022. "Wir blicken von einer stabilen Basis optimistisch auf die weitere Entwicklung im Kryptomarkt. Im Laufe des Jahres gab es einige technologische und regulatorische Fortschritte, die der Akzeptanz und Adaption von Kryptowährungen neue Impulse geben. Bei der Bitcoin Group spiegelt sich das in einem weiteren Kundenzuwachs auf nun 1.048.000 registrierte Nutzer auf Bitcoin.de wider und wir rechnen bis Ende des Geschäftsjahres mit einer weiteren Steigerung auf 1.065.000 Kunden. Der Kryptomarkt ist insbesondere durch das starke Interesse großer Vermögensverwalter an Krypto-Assets massiv in Bewegung. Wir sind mit unserem Produkt- und Dienstleistungsangebot ideal positioniert, um die vor uns liegende vielversprechende Entwicklung mitzugestalten und davon zu profitieren", sagt Marco Bodewein, Vorstand der Bitcoin Group SE. Der Vorstand der Bitcoin Group SE bestätigt die bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2023. Die Bitcoin Group SE geht im Gesamtjahr 2023 wie bisher kommuniziert von leicht rückläufigen Umsätzen und aufgrund der Sonderabschreibungen im Zusammenhang mit dem Bankhaus von der Heydt von einem leicht negativen EBITDA aus. Der Free Cashflow wird dennoch auf konstant hohem Niveau erwartet, so dass jederzeit Investitionen oder Rückkäufe eigener Aktien möglich sind und die Bitcoin Group unerwartete Ereignisse ohne wesentlichen Einfluss auf das operative Geschäft bewältigen kann. Die Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass sich die aktuellen geopolitischen und konjunkturellen Rahmenbedingungen nicht substanziell verschlechtern. Der Halbjahresbericht 2023 steht auf www.bitcoingroup.com im Bereich Publikationen zum Download bereit.

Über die Bitcoin Group SE:

Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Dogecoin, Tron, Solana und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister. Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen Deutschen Wertpapierbörsen und XETRA notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com .

Über Bitcoin.de:

Bitcoin.de ist ein in Deutschland zugelassener Handelsplatz für Kryptowerte und mit mehr als 1.000.000 registrierten Nutzern zugleich einer von Europas größten Krypto-Marktplätzen. Nach über 10-jährigem Betrieb steht Bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Krypto-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von Bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Als erster und weltweit bisher einziger Bitcoin-Handelsplatz lässt Bitcoin.de die Kundenguthaben einmal jährlich durch eine öffentlich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (aktuelle Prüfung zum Stichtag 22. November 2022) prüfen. Neben Bitcoin (BTC) können auf Bitcoin.de Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Solana (SOL) und Ripple (XRP) gegen Euro gehandelt werden. Kontakt:

Bitcoin Group SE

Marco Bodewein

Luisenstraße 4

32052 Herford

E-Mail: ir2023@bitcoingroup.com

Telefon: +49.5221.69435.20

Telefax: +49.5221.69435.25

Website: www.bitcoingroup.com Investor Relations Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49.89.1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: www.crossalliance.de



27.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com