ConteX repräsentiert die Zukunft von kontextbezogenem Kaufen durch effektives Targeting und Aktivieren ohne Vertrag in großem Umfang in datengeschützten Umgebungen.

OpenX Technologies Inc., eine der weltweit führenden Omnichannel-Plattformen auf der Angebotsseite, hat heute die Einführung von ConteX bekannt gegeben. Es handelt sich um einen OpenX-Marktplatz innerhalb der SSP, über den sowohl Marken als auch Agenturen eine Vielzahl von Off-the-Shelf- und benutzerdefinierten Premium-Contextual-Lösungen ohne komplizierte Verträge und lange Wartezeiten aktivieren können.

Wegen der Abschaffung von Drittanbieter-Cookies entwickelt sich ein zielgerichteter Media-Einkauf. 54 Prozent der Marketingexperten planen, mehr kontextbezogene Daten in ihre Kampagnen einzubauen. Deshalb suchen Käufer vermehrt nach regional zulässigen Targeting-Lösungen, die genau und qualitätsvoll funktionieren, ohne jeweils mit mehreren Datenpartnern einzelne Deals aushandeln zu müssen.

ConteX bietet Käufern kontextbezogenes Targeting ohne Vertrag. So können sie Premium-Datenpartner direkt innerhalb der SSP aktivieren ohne vorher die Bedingungen zu verhandeln. Werbetreibende können auf diesem Weg Lösungen implementieren, die am besten für ihre Region sind, ohne jeweils einzelne Verträge mit zahlreichen Partnern auszuhandeln.

Diese Lösung ermöglicht Käufern auch die Möglichkeit des kontextbezogenen Targeting auf der Angebotsseite. So haben die Käufer die Möglichkeit des kontextbezogenen Targeting auf der Angebotsseite, was zu einer höheren Genauigkeit, einem besseren Angebot und beispiellosen Einblicken in programmatische Kampagnen führt. ConteX ist eine weiterer Beweis für das Bestreben von OpenX, sowohl innovative als auch qualitativ hochwertige Tools zu bauen.

Jeder Premium-Datenpartner von ConteX nutzt unterschiedliche, eigene Methoden, um die von Käufern gewünschten Zielgruppen in einer beliebigen Umgebung ohne Nutzung von Cookies oder authentifizierten IDs zu erreichen:

Audigent, eine Identitätsplattform zur Datenaktivierung und zum Kuratieren

Captify, eine intelligente Suchplattform für das offene Web

Cross Pixel, eine kontextbezogene Lösung für das Targeting von Zielgruppen

Dstillery, ein führendes KI- und Targeting-Unternehmen für Werbung

Permutive, eine mit eigenen Daten von Publishern betriebene Plattform zur Ermittlung von Zielgruppen

Silverpush, eine KI-gestützte, hyper-kontextbezogene Werbeplattform

Sqreem, ein Aggregator für digitales Verhalten mit KI-gestützten Erkenntnissen und Media-Targeting

Kontextbezogenes Targeting wird immer intelligenter und effektiver. Die Datenpartner gehen weit über die auf einer Seite angezeigten Inhalte hinaus: Anstatt Kochbegeisterte nur über Kochinhalte anzusprechen, erstellen sie Modelle, die das Verhalten von Zielgruppen vorhersagen. So werden Kochbegeisterte über alle möglichen Premium-Inhalte erreicht, mit denen sie in Kontakt kommen.

Um diese Segmente zu aktivieren, arbeitet OpenX direkt mit den Datenpartnern zusammen, um die Zielgruppen zu erstellen und auf Datenbasis eine Deal-ID an den Käufer weiterzuleiten. Dieser aktiviert diese dann innerhalb der DSP-Wahl.

"Diese Verbesserung der Targeting-Funktionen von OpenX auf der Angebotsseite bietet Marken vor der Abschaffung der Drittpartei-Cookies eine wertvolle Lösung. So können Marken komplexen regionalen Anforderungen an Daten und das Targeting gerecht werden, was den programmatischen Tradern die Arbeit erleichtert," sagte Joseph Worswick, VP EMEA and Head of Global Sustainability bei OpenX. "Dies ist ein wichtiger Schritt für die Bereitstellung von effektiven Targeting-Lösungen für das Open Web. So können Marken ihre erwünschten Zielgruppen viel effektiver erreichen."

Über OpenX

OpenX ist eine angebotsseitige Plattform, die auf führender Werbetechnologie basiert. Sie kreiert eine Welt, in der das Open Web dominiert. Das Unternehmen ermöglicht Werbung im Web, mobil und über verbundene TV-Formate. So können Marken ihre Zielgruppen über das globale Netzwerk von OpenX-Publishern erreichen. OpenX arbeitet mit mehr als 130.000 Premium -Publisher-Domains und erhält jeden Tag mehr als 300 Milliarden Werbeanfragen pro Tag. OpenX ist ein zertifiziertes CarbonNeutral®-Unternehmen, das nachweislich die SBTi Net-Zero-Ziele erreicht hat. Besuchen Sie die Unternehmenswebsite unter: www.openx.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230926258989/de/

Contacts:

zoey.larsen@openx.com