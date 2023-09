Konzept erreicht Reduktion von bis zu 30 der Gesamtkosten und bis zu 50 des Stromverbrauchs

NTT DOCOMO, INC. kündigte heute sein komplett neues Serviceangebot in Bezug auf OREX RAN, OREX SMO und OREX Services an, das Teil seines Bestrebens ist, ein Open-RAN-Dienstanbieter für internationale Telekommunikationsbetreiber zu werden. Mit dieser Ankündigung möchte das Unternehmen für Klarheit und gegenseitiges Verständnis unter den internationalen Telekommunikationsbetreibern hinsichtlich der von OREX angebotenen Dienste sorgen und so die weitere Expansion des Unternehmens fördern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230926519525/de/

Open RAN services provided by OREX (OREX Packages) (Graphic: Business Wire)

OREX ist DOCOMOs Marke für offene RAN-Dienste, die in Zusammenarbeit mit mehreren globalen Anbietern entwickelt wurde. Der Service kann an die individuellen Herausforderungen jedes Kunden angepasst werden. Es wird erwartet, dass die Einführung von OREX Open RAN Services die Gesamtbetriebskosten der Kunden um bis zu 30 senkt, wenn man die Kosten für die Ersteinrichtung und die laufende Wartung berücksichtigt. Auch der Zeitaufwand für das Netzwerkdesign lässt sich so um bis zu 50 reduzieren. Darüber hinaus verringert OREX den Stromverbrauch der Basisstationen um bis zu 50 %.

Mit dem OREX RAN-Angebot nutzt OREX die Funktionen von Open RAN und ermöglicht die Kombination von Produkten verschiedener Anbieter, um äußerst kosteneffiziente Basisstationen bereitzustellen. OREX greift auf die einzigartige Erfahrung von DOCOMO beim Aufbau von Mobilfunknetzen mit verschiedenen Geräteanbietern seit der 4G-Ära zurück und bündelt die Stärken seiner 13 OREX PARTNER, um ein umfassendes Angebot an virtualisierten Funkbasisnetzen (virtualized Radio Base Networks, vRANs) und Funkeinheiten (Radio Units, RUs) anzubieten, die mit den unterschiedlichen, in den einzelnen Ländern genutzten Frequenzen kompatibel sind. Mit der Aufnahme von sieben neuen RU-Anbietern ist OREX in der Lage, die Anforderungen einer noch größeren Kundenzahl zu erfüllen.

Mit OREX SMO stellt OREX eine von der NTT Corporation entwickelte Software zur Verfügung, die das effiziente Design, die Konfiguration und die Überwachung von drahtlosen Zugangsnetzen erleichtert und einen autonomen und optimierten Gerätebetrieb ermöglicht. Die Einführung von OREX SMO bietet die Möglichkeit, das Netzwerkdesign automatisch zu optimieren und so den Arbeitsaufwand für das Design um bis zu 50 zu reduzieren, insbesondere in komplexen Szenarien, die normalerweise mehrere Wochen in Anspruch nehmen würden. Darüber hinaus wird der Arbeitsaufwand für den Betrieb durch die Automatisierung von Aufgaben wie der Anpassung des Antennenwinkels von Basisstationen verringert, die für die Sicherung des Versorgungsbereichs entscheidend ist. OREX SMO entspricht den von der O-RAN ALLIANCE definierten Standardspezifikationen.

OREX Services bieten die erforderliche Hardwarebeschaffung und Systemintegration für die Einführung von OREX RAN und OREX SMO sowie die betriebliche Unterstützung und Wartung nach der Implementierung.

Am 22. September begann DOCOMO mit der Einrichtung und dem Betrieb von OREX RAN und OREX SMO in seinem nationalen 5G-Netz, das die Basisstationssoftware von Fujitsu Limited, die Cloud-Plattform von Wind River, den Hardware-Beschleuniger von NVIDIA und COTS-Server mit Intel-Prozessoren umfasst. Aufbauend auf den Betriebserfahrungen, die sie im DOCOMO-Netz gemacht haben, planen diese Unternehmen, die OREX Open RAN-Dienste zu verbessern und ihre Produktkombinationen zu erweitern, um eine verbesserte Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Auch in Zukunft wird DOCOMO mit seinen neuen OREX-Angeboten die globalen Telekommunikationsbetreiber bei der Einführung von Open RAN unterstützen und seine Zusammenarbeit mit globalen Partnern verstärken, um Open RAN in die Realität umzusetzen. Zudem wird DOCOMO die Technologie nutzen, indem es das All-Photonics Network für das Transportnetz im Open RAN einsetzt und dabei dem Konzept des Innovative Optical and Wireless Network (IOWN) folgt, das von der NTT-Gruppe vorangetrieben wird. Darüber hinaus wird DOCOMO Server mit geringem Stromverbrauch einsetzen, die mit der Konvergenztechnologie von Photonik und Elektronik ausgestattet sind, und OREX SMO in die Cognitive Foundation von IOWN integrieren.

OREX ist eine Marke von NTT DOCOMO, INC.

Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte der vollständigen Pressemitteilung, die unter folgender Adresse abrufbar ist: www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/

Über NTT DOCOMO

NTT DOCOMO, Japans führender Mobilfunkbetreiber ist mit über 87 Millionen Verträgen einer der weltweit führenden Anbieter von 3G-, 4G- und 5G-Mobilfunktechnologien. Über die Kernkommunikationsdienste hinaus geht DOCOMO in Zusammenarbeit mit einer wachsenden Zahl von Unternehmen ("+d"-Partner) neue Wege und schafft attraktive und praktische Mehrwertdienste, die die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, verändern. Im Rahmen eines mittelfristigen Plans bis 2020 und darüber hinaus leistet DOCOMO Pionierarbeit bei der Entwicklung eines hochmodernen 5G-Netzes, um innovative Dienste zu ermöglichen, die Kunden über ihre Erwartungen hinaus beeindrucken und inspirieren.

https://www.docomo.ne.jp/english/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230926519525/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

NTT DOCOMO

Hr. Koinumaru oder Hr. Yoshioka

Brand Communication Department

Tel: +81 (0)3 5156 1366

Fax: +81 (0)3 5501 3408

www.docomo.ne.jp/english/