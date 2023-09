GAM SW - GAM-Aktionärsgruppe nennt am GV-Vorabend neuen ChefkandidatenHELN SW - Helvetia steigert im Halbjahr den Gewinn deutlichHMB SS - H & M Q3 Nettoergebnis 3,33 MRD SEK Bund will mehr Versorgungssicherheit bei Flüssiggas-LieferungenHBH - Hornbach Holding Q2 ber. Ebit € 111,9 MioKWS - KWS Saat sieht 2024 Ebit-Marge 11% bis 13% BMW - Der Münchener Autokonzern will nun auch in das Geschäft mit selbstfahrenden Autos einsteigen. "Wir haben vom Kraftfahrt-Bundesamt die Zulassung, in Deutschland automatisiertes Fahren der Stufe 3 anzubieten", sagte Nicolai Martin, Bereichsleiter automatisiertes Fahren. "Das System wird noch in diesem Jahr in der Siebener-Reihe eingeführt." Damit wäre BMW nach Mercedes-Benz der zweite deutsche Hersteller, der von den Behörden die ...

