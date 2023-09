Als Hersteller von Werkstoffen nutzen wir unsere gelagerte Walztechnologie für die "hybride Verarbeitung", die niedrige Kosten und eine hohe Umweltverträglichkeit erzielt. Dies geschieht mit Präzisionsstahlprofilen von NIPPON KINZOKU.

NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKYO:5491) (Firmenzentrale: Minato-ku, Tokio) gab bekannt, dass unsere Präzisionsstahlprofile für die Erstellung verschiedener von unseren Kunden geforderter Querschnittsformen durch Kaltverarbeitungstechnologien wie Walzen, Formen, Ziehen und Pressen geeignet sind. Im Vergleich zum Schneidverfahren sind so riesige Kostenreduktionen möglich.

Precise Steel Profiles realize various cross-sectional shapes by cold processing technologies, and instead of cutting process, it is possible to achieve a huge cost reduction. (Graphic: Business Wire)