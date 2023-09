Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zinssorgen in den USA und Konjunktursorgen in der Eurozone dominieren das Geschehen an den Finanzmärkten, berichten die Analysten der Helaba.Kauflaune am Aktienmarkt komme vor diesem Hintergrund nicht auf. Auch am Rentenmarkt bleibe das Umfeld schwierig und der Euro setze seine Talfahrt zum US-Dollar fort. ...

