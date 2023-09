EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Vorreiter bei Nachhaltigkeit: q.beyond schließt sich EU-Kodex für energieeffiziente Rechenzentren an

Nachhaltige IT-Services von Kunden immer stärker nachgefragt

EU Code of Conduct als Schlüssel zur Klimaneutralität von europäischen Rechenzentren bis 2030

Köln, 27. September 2023 - Die q.beyond AG hat sich als einer der ersten deutschen mittelständischen IT-Dienstleister dem EU-Kodex für energieeffiziente Rechenzentren (EU Code of Conduct for Data Centres Energy Efficiency) angeschlossen. Der Kodex ist eine Best-Practice-Sammlung zur Steigerung der Energieeffizienz von Rechenzentren. Mit diesem Schritt setzt das Unternehmen ein weiteres Zeichen für Green IT und Nachhaltigkeit.

Selbstgestecktes Ziel des IT-Dienstleisters ist es, bis 2025 seinen gesamten Geschäftsbetrieb klimaneutral zu gestalten. Als Vorreiter der Branche betreibt q.beyond ihre Rechenzentren durch den Einsatz von Ökostrom und Kompensation der unvermeidlichen Restemissionen (Scope 3) schon heute klimaneutral.

Wettbewerbsvorteile und gesteigerte Kosteneffizienz

"Mit der konsequenten Umsetzung der EU-Kodex-Vorgaben erzielen wir eine echte Win-win-Situation: In Zeiten von steigenden Energiekosten trägt eine gesteigerte Energieeffizienz zur Kostenstabilisierung bei", so Thies Rixen, CEO der q.beyond AG. "Zudem rücken wir durch derartige Initiativen noch stärker in den Fokus mittelständischer Unternehmen, die nachhaltige IT-Services beziehen möchten, um eigene Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das zahlt unmittelbar auf unser geschärftes Go-to-Market ein, mit dem wir die vertriebliche Schlagkraft steigern."

EU Code of Conduct als Wegweiser für Green IT

Die EU hat sich das Ziel gesetzt, europäische Rechenzentren bis 2030 klimaneutral, höchst energieeffizient und nachhaltig zu machen. Dies wird durch neue sowie bestehende EU-Vorschriften unterstützt, die eine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen und umfassende Energieeffizienzmaßnahmen in Rechenzentren fördern. Ein zentrales Instrument dieser Anstrengungen ist der EU-Kodex für energieeffiziente Rechenzentren.

Als branchenweite Selbstregulierungsinitiative zielt der EU-Kodex darauf ab, den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen von Rechenzentren in Europa ohne Einschränkungen der Leistungsfähigkeit zu reduzieren. Unterzeichner wie q.beyond verpflichten sich dazu, die rund 150 Handlungsempfehlungen des Kodex in ihren Rechenzentren zu implementieren und den Umsetzungsstatus jährlich an die EU-Kommission zu melden. "Von der Klimatechnik über den Einsatz von Virtualisierungstechnologien und Energiemanagementsystemen bis hin zur Integration erneuerbarer Energiequellen haben wir in den zurückliegenden Monaten an zahlreichen Stellschrauben gedreht, um die Effizienz unserer Hochsicherheitsrechenzentren Schritt für Schritt zu verbessern", so Martina Altheim, Leiterin Corporate Social Responsibility der q.beyond AG.

q.beyond bei Nachhaltigkeit einen Schritt voraus

Die Europäische Kommission hat die Energieeffizienz in Rechenzentren auch durch politische und finanzielle Initiativen gestärkt. Hierzu zählt die EU-Taxonomie - ein einheitliches, verbindliches Klassifikationssystem für "grüne" Wirtschaftsaktivitäten in der EU. Sie beinhalten einen Abschnitt, der sich speziell auf Rechenzentren bezieht. Demnach ist ein nach EU-Taxonomie-Kriterien nachhaltiger Rechenzentrumsbetrieb an die Einhaltung des EU-Kodex für energieeffiziente Rechenzentren gebunden. Daneben sind klimafreundliche Kühlmittel, sogenannte Low-GWP-Kältemittel, im Kühlsystem gefordert. Auch hier ist q.beyond schon weit: Im Zuge von Umbauten an der Kältetechnik wird der IT-Dienstleister ab dem kommenden Jahr ein solches Kältemittel mit niedrigem Treibhausgaspotenzial einsetzen.

Weitere Informationen zum EU Code of Conduct bei q.beyond: https://www.qbeyond.de/nachhaltigkeit/eu-code-of-conduct-on-data-centres/

Zum Nachhaltigkeitsbericht von q.beyond: https://www.qbeyond.de/nachhaltigkeit/

Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft, Data Intelligence, Security und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland und Spanien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations /Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

