So will die italienische Regierung innerhalb der nächsten sieben Monate einen Fahrplan für eine mögliche Rückkehr zur Atomenergie aufstellenSeit dem 1. Juli 1990 haben in Italien die letzten Kernkraftwerke ihren Betrieb eingestellt. Nach den Nuklearkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima wurden Volksabstimmungen abgehalten. Die überwiegende Mehrheit sprach sich damals gegen die Nutzung der Atomenergie aus. Nun heißt es vom Infrastrukturminister "Italien darf keine Zeit verlieren". Eine Rückkehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...