Chevron -0.03% TFimNetz (TFIMNETZ): Chevron: Öl ist aktuell begehrt. Die US-Ölvorräte sind auf Rekordtief. Die OPEC rechnet in 2023/2024 mit Versorgungsengpässen und kürzt weiter seine Produktion. China importiert Rekordmengen - alles das riecht nach deutlich steigenden Ölpreisen und damit kurzfristig hohen Chancen für Ölaktien. Jetzt und in den nächsten Jahren, nicht in den nächsten Jahrzehnten. Chevron ist hier weltweit führend und mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10 ausgesprochen günstig bewertet. Die Aktie hat aus meiner Sicht daher ein ausgezeichnetes Chance-Risiko-Verhältnis und ist in meinem aktuellen ...

