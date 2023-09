Im bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahr steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 18 % auf 1,82 Mrd. Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 44 % auf knapp 223 Mio. Euro, was einer operativen Marge von 12,2 % entspricht. Die Kennzahlen liegen damit sowohl über der eigenen Prognose als auch über den Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich blieben 127 Mio. Euro als Gewinn hängen, wovon KWS SAAT seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 90 Cent zahlen will (Vorjahr: 80 Cent).



Im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 erwartet das Unternehmen einen Umsatzanstieg auf vergleichbarer Basis von 3 bis 5 %. Bei der operativen Margen peilt man einen Wert zwischen 11 und 13 % an. Da hoffen wir doch, dass auch diese Saat aufgeht...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken